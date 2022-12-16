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Жена Тото Вольффа может стать новым руководителем Уильямса

Автоспорт
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Вот это поворот

Жена Тото Вольффа может стать новым руководителем Уильямса

Фото: Твиттер Уильямс

Новина українською

Бывшая гонщица, руководитель команды "Вентури" в Формуле-Е Сьюзи Вольф может стать новым руководителем "Уильямса" в Формуле-1, пишет SoyMotor.

По информации источника, этому может помешать два фактора — во-первых, неизвестно, готова ли Сьюзи работать на протяжении 23 гонок в сезоне, а во-вторых — негативную роль может сыграть конфликт интересов, поскольку муж Сьюзи, Тото Вольф, возглавляет "Мерседес".

У Вольфа уже есть опыт работы в "Уильямсе", она знакома с командой, поскольку работала в ней в качестве резервного гонщика и тест-пилота с 2012 по 2015 год. Вольф закончила карьеру гонщика в конце 2015 года.

В прошлом сезоне под её руководством команда "Вентури" стала вице-чемпионом командного зачёта Формулы-Е.

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В статье: Тото Вольфф
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