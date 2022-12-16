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В Форде прокомментировали слухи о приходе в Формулу-1

Автоспорт
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В Форде прокомментировали слухи о приходе в Формулу-1

фото - F1

Новина українською

Представителя американского автопроизводителя "Форд" отреагировали на слухи о возможном приходе в Формулу-1 в 2026 году.

"Мы не комментируем слухи", — приводит журналист Адам Стерн слова представителя компании "Форд" в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ред Булл" ведёт переговоры с компанией "Форд" о брендировании своих двигателей с 2026 года.

В случае успеха переговоров производить моторы будет "Ред Булл" на своём заводе Powertrains, а соглашение с "Фордом" будет иметь больше маркетинговый, чем технический эффект.

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