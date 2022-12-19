Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Издание Racingnews365 опубликовало зарплаты пилотов Формулы-1 в 2022 году
Лидером в рейтинге оказался не Макс Ферстаппен
Издание Racingnews365 представило зарплаты гонщиков Формулы-1. Самым высокооплачиваемым пилотом чемпионата остаётся семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). Оклад британца в 2022 году составил $40 млн.
Информация об окладах остаётся закрытой, но как отмечает издание, перед тем как представить зарплаты, были проведены консультации с различными источниками в паддоке Формулы-1, что повышает точность исследования.
На втором месте по гонорарам находит Макс Ферстаппен из "Ред Булл" – $ 35 млн, топ-3 замыкает Фернандо Алонсо ("Альпин") – $ 20 млн.
Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2022 году:
Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – $40 млн.
Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – $35 млн.
Фернандо Алонсо ("Альпин") – $20 млн.
Себастьян Феттель ("Астон Мартин") – $15 млн.
Даниэль Риккардо ("Макларен") – $15 млн.
Ландо Норрис ("Макларен") – $15 млн.
Шарль Леклер ("Феррари") – $12 млн.
Карлос Сайнс ("Феррари") – $10 млн.
Валттери Боттас ("Альфа Ромео") – $10 млн.
Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – $10 млн.
Серхио Перес ("Ред Булл") – $10 млн.
Джордж Расселл ("Мерседес") – $5 млн.
Эстебан Окон ("Альпин") – $5 млн.
Пьер Гасли ("Альфа Таури") – $5 млн.
Кевин Магнуссен ("Хаас") – $5 млн.
Александер Албон ("Уильямс") – $2 млн.
Мик Шумахер ("Хаас") – $1 млн.
Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") – $1 млн.
Николас Латифи ("Уильямс") – $1 млн.
Юки Цунода ("Альфа Таури") – $0,75 млн.
Популярное сейчас
- Следующий Чемпионат мира состоится в 2026-м - турнир в новом формате примут три страны
- Шовковский: Месси все-таки круче Роналду
- Россияне ночью совершили массированную атаку дронами-камикадзе по Киеву
- В Форде прокомментировали слухи о приходе в Формулу-1
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО