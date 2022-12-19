Издание Racingnews365 опубликовало зарплаты пилотов Формулы-1 в 2022 году

Издание Racingnews365 представило зарплаты гонщиков Формулы-1. Самым высокооплачиваемым пилотом чемпионата остаётся семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ("Мерседес"). Оклад британца в 2022 году составил $40 млн.

Информация об окладах остаётся закрытой, но как отмечает издание, перед тем как представить зарплаты, были проведены консультации с различными источниками в паддоке Формулы-1, что повышает точность исследования.

На втором месте по гонорарам находит Макс Ферстаппен из "Ред Булл" – $ 35 млн, топ-3 замыкает Фернандо Алонсо ("Альпин") – $ 20 млн.

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2022 году:

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – $40 млн.

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – $35 млн.

Фернандо Алонсо ("Альпин") – $20 млн.

Себастьян Феттель ("Астон Мартин") – $15 млн.

Даниэль Риккардо ("Макларен") – $15 млн.

Ландо Норрис ("Макларен") – $15 млн.

Шарль Леклер ("Феррари") – $12 млн.

Карлос Сайнс ("Феррари") – $10 млн.

Валттери Боттас ("Альфа Ромео") – $10 млн.

Лэнс Стролл ("Астон Мартин") – $10 млн.

Серхио Перес ("Ред Булл") – $10 млн.

Джордж Расселл ("Мерседес") – $5 млн.

Эстебан Окон ("Альпин") – $5 млн.

Пьер Гасли ("Альфа Таури") – $5 млн.

Кевин Магнуссен ("Хаас") – $5 млн.

Александер Албон ("Уильямс") – $2 млн.

Мик Шумахер ("Хаас") – $1 млн.

Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") – $1 млн.

Николас Латифи ("Уильямс") – $1 млн.

Юки Цунода ("Альфа Таури") – $0,75 млн.