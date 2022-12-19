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В Астон Мартин назвали цели на сезон-2023
Команда готова побороться за титул
Фото: Aston Martin
Руководитель команды Формулы-1 "Астон Мартин" Майк Крак высказался по поводу цели команды на сезон-2023.
"В прошлом сезоне мы финишировали седьмыми. В следующем году должно быть лучше, мы должны сделать шаг вперёд.
Думаю, было бы странно говорить, что в следующем году мы хотим участвовать в борьбе с лучшими — это слишком амбициозно и нереалистично. Но мы действительно хотим сделать значительный шаг.
Я также думаю, что с теми шагами, которые мы уже сделали, и с привлечением Фернандо Алонсо мы сможем этого добиться. В этом году мы наблюдаем борьбу за четвёртое место в чемпионате мира между "Альпин" и "Маклареном". Если мы сможем принять участие в этой битве, это будет отличной ступенью вверх", — приводит слова Крака Racingnews365.
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