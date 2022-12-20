Тото Вольфф: Все, кто говорит, что не хочет быть руководителем Феррари, просто-напросто не говорит правды

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф высказался на тему привлекательности работы в итальянской команды Формыл-1 "Феррари".

"Каждый, кто говорит, что ему было бы неинтересно быть руководителем "Феррари", просто-напросто не говорит правды! Но я очень горд, что оказался в "Мерседесе". Однако если бы раньше появилась "Феррари" и вышла на меня с предложением аналогичной должности, чувства были бы те же", — приводит слова Вольфа пресс-служба Формулы-1 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.