Астон Мартин намерен снести свою базу и построить новую

Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" планирует снести свою старую базу в Сильверстоуне, которая использовалась с 1991 года.

Летом 2023 года база будет снесена и на её месте будет построена новая.

"Я помогал с дизайном и строительством завода для Эдди Джордана ещё в 1990 году. Сейчас мы приступаем к строительству нового завода и собираемся снести эту базу следующим летом. Собираемся заменить новым зданием. Будут ресторан для персонала, фитнес-студия, тренажёрный зал, довольно большое пространство для лучшей логистики", — цитирует руководителя проекта Гая Остина RaceFans.