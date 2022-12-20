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Астон Мартин намерен снести свою базу и построить новую
Об этом рассказал руководитель проекта
Британская команда Формулы-1 "Астон Мартин" планирует снести свою старую базу в Сильверстоуне, которая использовалась с 1991 года.
Летом 2023 года база будет снесена и на её месте будет построена новая.
"Я помогал с дизайном и строительством завода для Эдди Джордана ещё в 1990 году. Сейчас мы приступаем к строительству нового завода и собираемся снести эту базу следующим летом. Собираемся заменить новым зданием. Будут ресторан для персонала, фитнес-студия, тренажёрный зал, довольно большое пространство для лучшей логистики", — цитирует руководителя проекта Гая Остина RaceFans.
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