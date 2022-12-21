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В ФИА запретили высокопоставленным членам руководящего органа сразу переходить в другие команды

Автоспорт
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В ФИА запретили высокопоставленным членам руководящего органа сразу переходить в другие команды

Фото: РИА Новости Спорт

Новина українською

Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила высокопоставленным членам руководящего органа (президенту ФИА и его заместителю) присоединяться к командам Формулы-1 или гоночным коллективам других серий сразу после ухода с должности. Только после шести месяцев покинувшие организацию специалисты смогут присоединиться к какой-либо команде.

Отмечается, что поводом для введения этой нормы является предотвращение потенциального использования конфиденциальной информации, которую такие лица могли получить во время своего пребывания в руководящем органе.

Единственным, кто в данный момент подходит под новые правила, является Жан Тодт.

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В статье: ФИА
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