В ФИА запретили высокопоставленным членам руководящего органа сразу переходить в другие команды

Международная автомобильная федерация (ФИА) запретила высокопоставленным членам руководящего органа (президенту ФИА и его заместителю) присоединяться к командам Формулы-1 или гоночным коллективам других серий сразу после ухода с должности. Только после шести месяцев покинувшие организацию специалисты смогут присоединиться к какой-либо команде.

Отмечается, что поводом для введения этой нормы является предотвращение потенциального использования конфиденциальной информации, которую такие лица могли получить во время своего пребывания в руководящем органе.

Единственным, кто в данный момент подходит под новые правила, является Жан Тодт.