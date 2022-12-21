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Мик Шумахер примет участие в Гонке чемпионов-2023 года
Пилот уже брал участие в этой гонке
Фото: Getty Images
Бывший гонщик "Хааса", резервный пилот "Мерседеса" Мик Шумахер выступит в Гонке чемпионов 2023 года, сообщает пресс-служба соревнований. Мик в командном зачёте станет напарником Себастьяна Феттеля, и вместе они будут представлять Германию.
Для Мика это будет уже третий опыт выступления в традиционной Гонке чемпионов — он участвовал в ней в 2019 и 2022 годах.
Гонка состоится в Швеции 28 и 29 января. Соревнования пройдут менее чем в 100 км от полярного круга.
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