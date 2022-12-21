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Майкл Маси может стать новым исполнительным директором Гран-при Австралии

Автоспорт
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Снова в деле

Майкл Маси может стать новым исполнительным директором Гран-при Австралии

Новина українською

Экс-директор Формулы-1 Майкл Маси может стать новым исполнительным директором Australian Grand Prix Corporation (AGPC), пишет F1i.

Глава компании Эндрю Уэстакотт покинет свой пост 30 июня 2023 года, и Маси считается одним из основных кандидатов на замену Уэстакотта.

Напомним, Маси покинул пост гоночного директора ФИА после неоднозначного финала сезона-2021 Формулы-1.

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В статье: формула-1 Майкл Маси
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