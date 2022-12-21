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Ральф Шумахер: Переход Мика в Мерседес - это отличная возможность для него
Посмотрим
Фото: Planet F1
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о переходе своего племянника Мика Шумахера в "Мерседес". Там он будет выступать в качестве резервиста.
"Я думаю, это беспроигрышный вариант для обеих сторон. Во-первых, команда получает отличного гонщика на случай, если им понадобится замена в краткосрочной перспективе – в случае, если один из их пилотов по какой-то причине не сможет пилотировать машину. И конечно, Мик оказался в команде, где может многому научиться, прежде всего благодаря её структуре – великой структуре.
Я считаю, это отличная возможность. Теперь у него есть опытная команда, с двумя опытными гонщиками. Ну и, кроме того, команда сама счастлива, что Мик с ней", — приводит слова Шумахера Sky Sports.
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