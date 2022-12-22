Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Феррари назвали дату презентации болида
Это вторая команда, которая назвала дату
Фото: Autoblog
Команда Формулы-1 "Феррари" проведёт презентацию новой машины 14 февраля 2023 года, сообщает издание Formu1a.uno.
Новый болид получит индекс 675.
Ожидается, что презентация новой машины пройдёт на трассе в Имоле, где сразу же после официального мероприятия состоится обкатка болида.
Первой командой, объявившей дату презентации болида, стал "Астон Мартин" — они представят новую машину 13 февраля 2023 года.
График презентаций сезона-2023:
"Астон Мартин" — 13 февраля
"Феррари" — 14 февраля *
Популярное сейчас
- Шахтер заинтересован в услугах подопечного Луиша Каштру
- Назначение Ротаня, будущее Месси и потенциальный бан Юве. Главные новости за 21 декабря
- Зеленский и Байден провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи. Основные тезисы
- Стали известны зарплаты пилотов Формулы-1 в 2022 году
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО