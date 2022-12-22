В Феррари назвали дату презентации болида

Команда Формулы-1 "Феррари" проведёт презентацию новой машины 14 февраля 2023 года, сообщает издание Formu1a.uno.

Новый болид получит индекс 675.

Ожидается, что презентация новой машины пройдёт на трассе в Имоле, где сразу же после официального мероприятия состоится обкатка болида.

Первой командой, объявившей дату презентации болида, стал "Астон Мартин" — они представят новую машину 13 февраля 2023 года.

График презентаций сезона-2023:

"Астон Мартин" — 13 февраля

"Феррари" — 14 февраля *