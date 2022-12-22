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Макс Ферстаппен признан спортсменом года в Нидерландах

Автоспорт
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Это уже не первая награда для пилота

Макс Ферстаппен признан спортсменом года в Нидерландах

Фото: Sporting News

Новина українською

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен был признан спортсменом года в Нидерландах.

Для гонщика это уже третья подобная награда в карьере. Ранее Ферстаппен становился лучшим спортсменом в стране в 2016 и в 2021 годах.

В 2022 году Ферстаппен стал победителем итогового голосования, опередив чемпиона мира по велотреку Харри Лаврейсена, а также конькобежца Томаса Крола, который стал олимпийским чемпионом.

В минувшем сезоне Формулы-1 Макс Ферстаппен досрочно выиграл чемпионат в октябре после победы на Гран-при Японии.

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В статье: Макс Ферстаппен
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