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Макс Ферстаппен признан спортсменом года в Нидерландах
Это уже не первая награда для пилота
Фото: Sporting News
Двукратный чемпион Формулы-1 пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен был признан спортсменом года в Нидерландах.
Для гонщика это уже третья подобная награда в карьере. Ранее Ферстаппен становился лучшим спортсменом в стране в 2016 и в 2021 годах.
В 2022 году Ферстаппен стал победителем итогового голосования, опередив чемпиона мира по велотреку Харри Лаврейсена, а также конькобежца Томаса Крола, который стал олимпийским чемпионом.
В минувшем сезоне Формулы-1 Макс Ферстаппен досрочно выиграл чемпионат в октябре после победы на Гран-при Японии.
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