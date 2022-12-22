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В Autosport назвали лучших пилотов года в Формуле-1

Автоспорт
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Хэмилтона нет и в тройке

В Autosport назвали лучших пилотов года в Формуле-1

Фото: Road & Track

Новина українською

Издание Autosport опубликовало список лучших пилотов уходящего года.

Рейтинг возглавил победитель чемпионата Формулы-1 пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, замкнул тройку лучших финский гонщик Калле Рованперя, который в 2022 году стал чемпионом мира по ралли WRC.

Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон расположился на четвёртой строчке, опередив своего напарника Джорджа Расселла. При этом у Хэмилтона нет ни одной выигранной гонки в 2022 году.

Лучшие пилоты года по версии Autosport:

1. Макс Ферстаппен.

2. Шарль Леклер.

3. Калле Рованперя.

4. Льюис Хэмилтон.

5. Джордж Расселл.

6. Стоффель Вандорн.

7. Джозеф Ньюгарден.

8. Уилл Пауэр.

9. Ландо Норрис.

10. Шейн ван Гисберген.

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В статье: Макс Ферстаппен
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