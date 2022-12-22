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Тото Вольфф: Боттас ушел из Мерседеса в нужный момент
Руководитель команды считает, что пилот не прогадал
Фото: The Checkered Flag
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф считает, что бывший пилот немецкой команды Валттери Боттас ушёл в "Альфа Ромео" в нужное время.
"Я думаю, что это был хороший момент. Валттери Боттас покинул "Мерседес" в нужное время, потому что на него было огромное давление и он больше не хотел быть вторым пилотом. Думаю, что теперь он ощущает себя совсем иначе после того, как избавился от давления. В "Альфа Ромео" он кажется мне более счастливым, чем в этой скороварке под названием "Мерседес", — приводит слова Вольфа Give Me Sport.
Валттери Боттас покинул "Мерседес" по итогам сезона-2021 и перешёл в "Альфа Ромео". Его заменил Джордж Расселл.
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