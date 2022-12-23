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Ферстаппен стал пилотом года по версии RaceFans
А второй - Норрис
Фото: Sporting News
Издание RaceFans представило рейтинг лучших пилотов Формулы-1 2022 года. Его возглавил чемпион минувшего сезона, пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Второе место в списке занял британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Топ-3 замкнул монегаск Шарль Леклер, представляющий "Феррари".
Лучшие пилоты года по версии RaceFans:
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Ландо Норрис ("Макларен")
- Шарль Леклер ("Феррари")
- Фернандо Алонсо ("Альпин")
- Джордж Расселл ("Мерседес")
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
- Себастьян Феттель ("Астон Мартин")
- Эстебан Окон ("Альпин")
- Серхио Перес ("Ред Булл")
- Карлос Сайнс ("Феррари")
- Валттери Боттас ("Альфа Ромео")
- Кевин Магнуссен ("Хаас")
- Александер Албон ("Уильямс")
- Пьер Гасли ("Альфа Таури")
- Лэнс Стролл ("Астон Мартин")
- Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео")
- Юки Цунода ("Альфа Таури")
- Мик Шумахер ("Хаас")
- Даниэль Риккардо ("Макларен")
- Николас Латифи ("Уильямс").
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