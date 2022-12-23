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Хэмилтон оценил первый сезон с Расселом

Автоспорт
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Льюис рад такому напарнику

Хэмилтон оценил первый сезон с Расселом

Фото: F1

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Семикратный чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился мнением о работе с товарищем по команде Джорджем Расселлом. Гонщиком "Мерседеса" Джордж стал в сезоне-2022.

"Думаю, всё прошло гладко. Я работал со многими гонщиками раньше, так что, возможно, для меня это более привычный процесс. А Джордж, скорее, адаптировался, ведь он был новичком в команде. Могу сказать, что с ним здорово работать. Он помогал нам лучше понимать автомобиль. В этом плане этот год можно занести в актив", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба "Мерседеса".

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте, а Расселл закончил сезон на четвёртой позиции.

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В статье: Льюис Хэмилтон Джордж Расселл
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