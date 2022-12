ВИДЕО. Мерседес впервые запустил мотор на своем новом болиде

Пресс-служба "Мерседеса" опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида W14, который команда будет использовать в 2023 году.

"Первые слова W14. Запускаем нашу машину на 2023 год", — подписали видеоролик в пресс-службе немецкой команды.

W14's first words! ????



Firing up our 2023 @F1 car... pic.twitter.com/6delOaaE4H