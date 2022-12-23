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ВИДЕО. Мерседес впервые запустил мотор на своем новом болиде
Посмотрим, чего сможет добиться команда в новом сезоне
Фото: Motorsport.com
Пресс-служба "Мерседеса" опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида W14, который команда будет использовать в 2023 году.
"Первые слова W14. Запускаем нашу машину на 2023 год", — подписали видеоролик в пресс-службе немецкой команды.
W14's first words! ????— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 22, 2022
Firing up our 2023 @F1 car... pic.twitter.com/6delOaaE4H
Напомним, чемпионом мира по итогам сезона-2022 стал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Ферстаппен выиграл титул досрочно, на Гран-при Японии.
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