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ВИДЕО. Мерседес впервые запустил мотор на своем новом болиде

Автоспорт
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Посмотрим, чего сможет добиться команда в новом сезоне

ВИДЕО. Мерседес впервые запустил мотор на своем новом болиде

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Пресс-служба "Мерседеса" опубликовала на официальной странице в социальных сетях видео о том, как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида W14, который команда будет использовать в 2023 году.

"Первые слова W14. Запускаем нашу машину на 2023 год", — подписали видеоролик в пресс-службе немецкой команды.

Напомним, чемпионом мира по итогам сезона-2022 стал голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Ферстаппен выиграл титул досрочно, на Гран-при Японии.

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В статье: Мерседес
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