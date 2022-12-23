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В Альфа Таури назвали дату презентации болида

Автоспорт
(1 голосов)

Это уже третья команда, которая назвала дату

В Альфа Таури назвали дату презентации болида

фото - F1

Новина українською

Команда Формулы-1 "Альфа Таури" проведёт презентацию новой машины 11 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.

Новый болид получит индекс AT04.

Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис.

В Альфа Таури назвали дату презентации болида - изображение 1

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В статье: формула-1 Альфа Таури
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