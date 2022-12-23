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В Альфа Таури назвали дату презентации болида
Это уже третья команда, которая назвала дату
фото - F1
Команда Формулы-1 "Альфа Таури" проведёт презентацию новой машины 11 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба команды в социальных сетях.
Новый болид получит индекс AT04.
Презентация новой машины пройдёт в Нью-Йорке.
Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут японец Юки Цунода и голландец Ник де Врис.
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