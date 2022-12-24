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Умер бывший пилот Формулы-1
Вечная память
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший пилот Формулы-1, француз Филипп Стрейфф скончался на 68-м году жизни.
На предсезонных тестах 1989 Стрейфф попал в аварию. В ней он повредил позвоночник, из-за чего оказался прикован к инвалидной коляске.
Стрейфф принимал участие в 53 этапах Формулы-1 в составе команд "Рено", "Лижье", "Тирелл" и "АГС" с 1984 по 1988 год. На его счету всего один подиум – бронза Гран-при Австралии-1985.
Также он выиграл гонку "24 часа Ле-Мана"-1981 в своем классе.
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