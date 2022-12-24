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Умер бывший пилот Формулы-1

Автоспорт
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Вечная память

Умер бывший пилот Формулы-1

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывший пилот Формулы-1, француз Филипп Стрейфф скончался на 68-м году жизни.

На предсезонных тестах 1989 Стрейфф попал в аварию. В ней он повредил позвоночник, из-за чего оказался прикован к инвалидной коляске.

Стрейфф принимал участие в 53 этапах Формулы-1 в составе команд "Рено", "Лижье", "Тирелл" и "АГС" с 1984 по 1988 год. На его счету всего один подиум – бронза Гран-при Австралии-1985.

Также он выиграл гонку "24 часа Ле-Мана"-1981 в своем классе.

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Источник:
Sport.ua

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