Ральф Шумахер: Мик способен побороться за место в составе Мерседес

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался по поводу положения своего племянника Мика Шумахера в "Мерседесе".

"Это отличная возможность для Мика. Он сможет наблюдать за работой топ-команды и многому научиться. Последние три года мы сталкиваемся с такой ситуацией всё чаще. Хотя Льюис Хэмилтон по-прежнему является абсолютно лучшим гонщиком, он уже не самый молодой. Так что никогда не знаешь, что произойдёт.

У Льюиса такой большой кредит доверия в "Мерседес", что он решает всё сам. В любом случае деньги не будут играть для него никакой роли. Их у него более чем достаточно. Решающим фактором будет то, кому больше подходит новая машина", - приводит слова Шумахера GPblog.

Напомним, что в следующем сезоне Формулы-1 Мик Шумахер будет резервным пилотом команды "Мерседес".