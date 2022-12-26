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Карлос Сайнс оценил свои шансы на чемпионство в Формуле-1

Автоспорт
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Пилот поборется за титул

Карлос Сайнс оценил свои шансы на чемпионство в Формуле-1

Новина українською

28-летний испанский гонщик итальянской команды "Феррари" Карлос Сайнс поделился мыслями о возможности завоевать чемпионский титул в Формуле-1. Как считает сам пилот, у него есть хорошие шансы.

"Шансы стать чемпионом? Хорошие, ведь я нахожусь в одной из лучших команд в мире, однако в Формуле-1 высокий уровень конкуренции.

Я, со своей стороны, из года в год буду прикладывать все усилия, чтобы быть в состоянии использовать возможности. В этом году у меня впервые была действительно конкурентоспособная машина, и это заставило меня многому научиться. Уверен, воспользуюсь этим и продолжу совершенствоваться", — приводит слова Сайнса издание F1i.

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В статье: Феррари Карлос Сайнс
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