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Карлос Сайнс оценил свои шансы на чемпионство в Формуле-1
Пилот поборется за титул
28-летний испанский гонщик итальянской команды "Феррари" Карлос Сайнс поделился мыслями о возможности завоевать чемпионский титул в Формуле-1. Как считает сам пилот, у него есть хорошие шансы.
"Шансы стать чемпионом? Хорошие, ведь я нахожусь в одной из лучших команд в мире, однако в Формуле-1 высокий уровень конкуренции.
Я, со своей стороны, из года в год буду прикладывать все усилия, чтобы быть в состоянии использовать возможности. В этом году у меня впервые была действительно конкурентоспособная машина, и это заставило меня многому научиться. Уверен, воспользуюсь этим и продолжу совершенствоваться", — приводит слова Сайнса издание F1i.
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