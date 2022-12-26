Майкл Масси: После Гран-при Абу-Даби я вообще ни с кем не хотел говорить

Бывший гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси признался, что тяжело пережил скандал после Гран-при Абу-Даби в конце сезона-2021.

"Первое время я вообще ни с кем не хотел говорить — ни с семьёй, ни с друзьями. Просто не было никакого желания, мне хотелось побыть одному и замкнуться в себе. Это было для меня очень непростое время. В конце концов я всё же обсудил то, что произошло, с самыми близкими людьми, но и это был очень короткий разговор. Я был подавлен психологически, но в итоге эта ситуация сделала меня сильнее", — приводит слова Маси Daily Telegraph.

После неоднозначного решения Майкла Маси в конце сезона-2021 он был отстранён от должности гоночного директора, а летом 2022 года окончательно покинул ФИА.