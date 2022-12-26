Хэмилтон: Я хотел бы закончить карьеру чемпионом мира

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что хотел бы завершить карьеру в статусе чемпиона мира.

"Отсутствие побед в 2022 году точно не демотивирует, у меня уже случались подобные сезоны. Думаю, такое было в последний раз в 2001 году в картинге. Я знаю, как сложно быть на вершине и как сложно оставаться там. И мы хотим туда вернуться. Окончание сезона даёт большую надежду. Последние несколько гонок прослеживалась позитивная тенденция. Настойчивостью можно добиться чего угодно.

Сейчас я не думаю о восьмом титуле. Сейчас мои мысли о рождественском перерыве и времени, которое я проведу с детьми моей сестры.

Думаю, я хотел бы закончить карьеру чемпионом мира. Это мечта любого спортсмена", — приводит слова Льюиса Хэмилтона Bild.