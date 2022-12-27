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Бывший руководитель Мерседеса: Мику Шумахеру нужно опустить голову, меньше говорить и работать

Автоспорт
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Норберт Хауг советует пилоту не терять голову

Бывший руководитель Мерседеса: Мику Шумахеру нужно опустить голову, меньше говорить и работать

Новина українською

Бывший руководитель автоспортивного подразделения "Мерседеса" Норберт Хауг поделился мнением о переходе Мика Шумахера в "Мерседес".

"По моему мнению, для Мика это действительно удача. "Мерседес" правильно поступил, подписав немецкого гонщика в свою команду. Думаю, нет ничего невозможного, если Мик будет усердно и с готовностью выполнять поставленные перед ним задачи. Я делюсь мнением, ориентируясь именно на это.

Полагаю, он ухватится за эту возможность, будет учиться и получать образование у лучших из лучших и в итоге извлечёт из этого максимум. Если всё сложится так, как представляют себе вовлечённые стороны, для Мика впоследствии всё станет возможным. Но прежде всего ему нужно опустить голову, меньше говорить и работать ещё больше и ещё усерднее", — приводит слова Хауга RND.

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В статье: Мерседес
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