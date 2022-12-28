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Бывший пилот Феррари: Я бы выгнал Бинотто ещё несколько лет назад

Автоспорт
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Маттиа обещал улучшить результаты команды

Бывший пилот Феррари: Я бы выгнал Бинотто ещё несколько лет назад

Фото: TopGear

Новина українською

Бывший пилот "Феррари" Рене Арну считает, что Маттиа Бинотто должен был уйти ещё раньше с поста руководителя итальянской команды.

"Я никогда не был поклонником Бинотто. Тот, кто говорит, что в следующем году он будет выступать лучше, не заслуживает этой работы. Я бы выгнал его ещё несколько лет назад.

Его поведение неприемлемо, когда ты возглавляешь лучшую команду в мире. Жана Тодта можно любить или не любить, но он никогда бы не сказал: "В следующем году будет лучше". Он бы выиграл, а если бы выиграл, то подумал бы о следующем годе. Но таких людей, как Тодт и Рон Деннис, очень мало", — приводит слова Арну GPblog.

Напомнм, что Маттиа Бинотто официально освободит должность руководителя "Феррари" 31 декабря, его заменит Фредерик Вассёр

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В статье: Маттиа Бинотто
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