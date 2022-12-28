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Льюис Хэмилтон рассказал о новом контракте с Мерседес
Пока переговоры не начинались
Фото: ESPN
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался о новом контракте с командой.
"Приступили ли мы к переговорам? Пока не начинали. До сих пор на них у нас просто не хватало времени. Два последних месяца мы постоянно были в дороге. Будет ли это чем-то долгосрочным? Иногда просыпаешься и испытываешь такое чувство – я больше не хочу этого делать.
Иногда просыпаешься и думаешь – я всё ещё могу заниматься некоторыми делами на протяжении всей жизни. Определённо есть ещё кое-что, чего я хотел бы достичь. Едва ли это будет слишком долго, но я определённо пока остаюсь", — приводит слова Хэмилтона Sport Bild.
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