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Пилоты Формулы-1 составили топ-10 пилотов по итогам 2022 года

Автоспорт
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Лидер не изменяется

Пилоты Формулы-1 составили топ-10 пилотов по итогам 2022 года

Фото: Road & Track

Новина українською

Пилоты Формулы-1 оценили выступления своих соперников в сезоне-2022 и составили свой личный рейтинг 10 лучших.

Лучшим пилотом года, по мнению спортсменов, стал Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), ставший чемпионом мира во второй раз подряд. Вторым оказался Шарль Леклер ("Феррари"). Тройку сильнейших замкнул гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон — единственный, кто не участвовал в самом опросе — а также его напарник по команде Джордж Расселл.

По сравнению с рейтингом, составленным на основе десяток руководителей команд, из топ-10 выбыл Валттери Боттас, место которого занял Александер Албон.

Рейтинг пилотов Формулы-1, согласно оценкам гонщиков:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл").

2. Шарль Леклер ("Феррари").

3. Джордж Расселл ("Мерседес"), Льюис Хэмилтон ("Мерседес").

5. Ландо Норрис ("Макларен").

6. Фернандо Алонсо ("Альпин").

7. Карлос Сайнс ("Феррари")

8. Александер Албон ("Уильямс"),

9.Серхио Перес ("Ред Булл"),

10. Себастьян Феттель ("Астон Мартин").

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В статье: Макс Ферстаппен
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