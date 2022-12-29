Отец Ферстаппена назвал лучшую гонку в исполнении своего сына

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, назвал лучшее выступление своего сына.

В начале уикенда Йос Ферстаппен увидел, что машина быстра, и поэтому возлагал на неё большие надежды. Однако Макс получил штраф на стартовой решётке из-за замены двигателя и начал гонку с 14-го места.

"Перед гонкой у меня было хорошее ощущение… Я помню, как Хельмут Марко спросил меня, что я думаю по поводу предстоящей гонки. Я ответил: "Мы победим". Он посмотрел на меня с недоверием. Через двенадцать кругов он уже лидировал. Так что моё предчувствие меня не подвело", — приводит слова Ферстаппена Gpblog.