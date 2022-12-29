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Глава Мерседеса: Ред Булл получил очень сильный репутационный удар после нарушения лимита расходов
Вольфф рассказал, что думает по поводу австрийской команды
Фото: The Checkered Flag
Руководитель немецкой команды "Мерседес" Тото Вольф поделился мнением по поводу громкой ситуации вокруг "Ред Булл" в этом году.
Напомним, австрийская команда была оштрафована на $ 7 млн и 10 процентов времени в аэродинамической трубе за нарушение финансового регламента.
"Я думаю, что самым большим штрафом было не лишение 10 процентов времени в аэродинамической трубе и $ 7 млн. Я думаю, что самым большим штрафом был репутационный удар, который получила команда, и в некотором смысле это несправедливо для материнского бренда "Ред Булл", который является фантастическим в своей области. Но гоночная команда получила очень сильный репутационный удар, а также люди. Поэтому я думаю, что никто больше не осмеливается приближаться к этому", — приводит слова Вольфа GPblog.
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