ВИДЕО. В Альфа Таури показали ролик с нарезкой лучших моментов Пьера Гасли

Команда "Альфа Таури" опубликовала ролик, который посвящён уходу из команды французского гонщика Пьера Гасли.

Пьер Гасли перешёл из "Альфа Таури" в "Альпин" по окончании сезона-2022. В составе своей новой команды он заменил Фернандо Алонсо.

По итогам завершившегося сезона Гасли занял 14-е место, набрав 23 очка. Его партнёр по команде, Юки Цунода, с 12 баллами занял 17-ю позицию.