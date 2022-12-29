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ВИДЕО. В Альфа Таури показали ролик с нарезкой лучших моментов Пьера Гасли
Пилот уходит из команды
Фото: Sports Illustrated
Команда "Альфа Таури" опубликовала ролик, который посвящён уходу из команды французского гонщика Пьера Гасли.
Пьер Гасли перешёл из "Альфа Таури" в "Альпин" по окончании сезона-2022. В составе своей новой команды он заменил Фернандо Алонсо.
По итогам завершившегося сезона Гасли занял 14-е место, набрав 23 очка. Его партнёр по команде, Юки Цунода, с 12 баллами занял 17-ю позицию.
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