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Льюис Хэмилтон: Результаты в следующем сезоне будут лучше, если мы проявим настойчивость
Хэмилтон уверен, что его команде удасться это сделать
Фото: ESPN
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон уверен, что может побороться за титул в следующем сезоне.
"Что даёт надежду на то, что результаты в следующем сезоне будут лучше? Я знаю, как тяжело быть наверху и оставаться там. А мы хотим вернуться на самый верх! Что нам даёт повод для надежды, так это на концовка этого сезона. Последние гонки продемонстрировали чёткую положительную тенденцию и доказали, что мы можем добиться всего, проявив настойчивость", — приводит слова Хэмилтона Sport Bild.
Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов.
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