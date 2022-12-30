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Льюис Хэмилтон: Результаты в следующем сезоне будут лучше, если мы проявим настойчивость

Автоспорт
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Хэмилтон уверен, что его команде удасться это сделать

Льюис Хэмилтон: Результаты в следующем сезоне будут лучше, если мы проявим настойчивость

Фото: ESPN

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Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон уверен, что может побороться за титул в следующем сезоне.

"Что даёт надежду на то, что результаты в следующем сезоне будут лучше? Я знаю, как тяжело быть наверху и оставаться там. А мы хотим вернуться на самый верх! Что нам даёт повод для надежды, так это на концовка этого сезона. Последние гонки продемонстрировали чёткую положительную тенденцию и доказали, что мы можем добиться всего, проявив настойчивость", — приводит слова Хэмилтона Sport Bild.

Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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