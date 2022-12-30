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Бывший руководитель Мерседеса: Формула-1 в Германии превратилась в трагедию

Автоспорт
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Сейчас в Германии нету чемпионов

Бывший руководитель Мерседеса: Формула-1 в Германии превратилась в трагедию

фото - F1

Новина українською

Бывший руководитель спортивной программы "Мерседеса" Норберт Хауг высказался о положении Формулы-1 в Германии.

"Формула-1 в Германии превратилась в трагедию, которой может стыдиться каждый энтузиаст автоспорта. Между 1994 и 2016 годами немецкие чемпионы мира были конвейером — семь титулов Михаэля Шумахера, четыре титула Себастьяна Феттеля и, наконец, титул Нико Росберга на "Мерседесе".

В течение дюжины лет на территории Германии проходило две гонки Формулы-1 в год с 100 тысячами зрителей на трибунах. А эфиры на RTL смотрели 12 миллионов человек вместо трёх миллионов сегодня.

В 2010 году в пелотоне было семь немцев. Сегодня же у нас есть Нико Хюлькенберг в составе второсортной команды и Мик Шумахер в роли резервиста, но, по крайней мере, в правильном коллективе", — приводит слова Норберта Хауга GPFans.

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В статье: Мерседес
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