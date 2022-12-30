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Уоррен: Вероятно, бой Усика и Фьюри состоится в марте

Автоспорт
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Стороны ведут переговоры

Уоррен: Вероятно, бой Усика и Фьюри состоится в марте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, когда состоится бой между чемпионом WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"Вероятно, бой состоится в марте. Базово мы рассматриваем начало марта. Место проведения поединка пока не определено. Но как только мы договоримся о бое, дальше все сложится само собой. Мы по-прежнему ведем переговоры по поводу места, но пока вы не договоритесь о поединке, у вас ничего нет.

Поэтому организуем бой, а затем решим, где оно состоится. Кто знает, возможно, он пройдет на "Уэмбли", - сказал Уоррен.

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В статье: Фрэнк Уоррен
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Источник:
Tribuna

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