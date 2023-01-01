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Ф1. Фернандо Алонсо – новый пилот Астон Мартин

Автоспорт
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Последние два сезона он провел в Альпине

Ф1. Фернандо Алонсо – новый пилот Астон Мартин

Фото: MARCA

UA-Футбол
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Испанский пилот Фернандо Алонсо был представлен в качестве нового участника команды "Астон Мартин". Его партнером по команде станет канадец Лэнс Стролл.

Последние два года Алонсо выступал за "Альпин". В Кубке пилотов он финишировал на 10-м и 9-м местах в 2021 и 2022 годах соответственно. До "Альпина" Фернандо три года выступал в других соревнованиях по мотоспорту: 24 часа Ле Мана, ралли Дакара и прочих.

Алонсо является двукратным чемпионом Формулы-1. Он побеждал в соревновании в 2005 и 2006 годах. "Астон Мартин" же в последние два года дважды финишировал седьмым в Кубке Конструкторов. Помимо Стролла, за команду выступал другой экс-чемпион Ф1, Себастьян Феттель.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо Лэнс Стролл Астон Мартин
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