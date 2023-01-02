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ВИДЕО. Во время первого этапа Дакара-2023 сгорела машина Нидерландов
К счастью, экипаж остался цел
На первом этапе ралли "Дакар-2023" машина Мишеля Кремера и Томаса де Буа, которые являются товарищами по команде Тима и Тома Коронелов, загорелась примерно в 70 километрах от финиша этапа и сгорела дотла.
"Это очень напугало нас и ужасно для всей команды, но, к счастью, Мишель и Томас смогли выбраться вовремя", — сказали Тим и Том после гонки.
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