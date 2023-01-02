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Гран-при Китая снова могут вернуть в календарь Формулы-1 в 2023 году

Автоспорт
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Власти Китая ослабляют ограничения

Гран-при Китая снова могут вернуть в календарь Формулы-1 в 2023 году

Новина українською

Гран-при Китая может вновь появиться в календаре Формулы-1 в 2023 году — всего через несколько недель после того, как было подтверждено, что гонка в Шанхае в этом году не состоится. Об этом пишет издание Racingnews365.

2 декабря было объявлено, что в 2023 году Гран-при Китая вновь не состоится, при этом Формула-1 сослалась на трудности, связанные с ситуацией с COVID-19 в стране.

Однако после этого заявления Китай быстро отменил многие ограничения и протоколы, связанные с коронавирусом, и 8 января отменит все карантинные требования для прибывающих в страну иностранцев.

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В статье: Гран-при Китая
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