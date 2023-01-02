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В ФИА хотят запустить проект по привлечению новых команд в Формулу-1
Похоже, что гонки станут ещё интереснее
фото - twitter.com
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем сообщил об инициативе по рассмотрению заявок на принятие новых автомобильных команд в Формулу-1.
"Я попросил свою команду ФИА рассмотреть возможность запуска процесса по привлечению потенциальных команд для чемпионата Формулы-1", – написал бен Сулайем в социальных сетях.
Напомним, последней командой, пришедшей в "Королевские гонки", стал "Хаас" в 2016 году.
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