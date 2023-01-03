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Третий этап Дакара был прерван из-за плохих погодных условий

Автоспорт
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Организаторы урезали дистанцию

Третий этап Дакара был прерван из-за плохих погодных условий

Новина українською

Третий этап престижного ралли-марафона "Дакар" был прерван из-за плохих погодных условий. Об этом информирует пресс-служба соревнований.

Организаторы урезали дистанцию до 377 км (третий контрольный пункт).

Сообщается, что гонщики в классе мотоциклов, которые доехали до финиша, сохранят свои результаты.

Итоговые результаты тех спортсменов, которые были остановлены на отсечках 335 или 377 км, будут подсчитаны организаторами позже.

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В статье: Дакар
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