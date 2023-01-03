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Феррари не допустили на встречу между производителями силовых установок
Там обсуждался переход на новые двигатели
Фото: Autoblog
Представителей команды Формулы-1 "Феррари" не допустили на встречу между производителями силовых установок, на которой обсуждался переход на новые двигатели к сезону-2026, сообщает Racingnews365.
Итальянской команде было запрещено участвовать в недавней встрече поставщиков силовых установок Формулы-1, поскольку они не успели официально объявить о своём намерении участвовать в поставке двигателей к 2026 году.
Изначально установленный на 15 октября крайний срок для регистрации поставщиков силовых установок на 2026 год был продлён до конца ноября.
К новому сроку регистрацию прошли только "Ауди", а "Альпин", "Хонда", "Мерседес" и "Ред Булл" представили свои заявки до второго срока.
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