Представителей команды Формулы-1 "Феррари" не допустили на встречу между производителями силовых установок, на которой обсуждался переход на новые двигатели к сезону-2026, сообщает Racingnews365.

Итальянской команде было запрещено участвовать в недавней встрече поставщиков силовых установок Формулы-1, поскольку они не успели официально объявить о своём намерении участвовать в поставке двигателей к 2026 году.

Изначально установленный на 15 октября крайний срок для регистрации поставщиков силовых установок на 2026 год был продлён до конца ноября.

К новому сроку регистрацию прошли только "Ауди", а "Альпин", "Хонда", "Мерседес" и "Ред Булл" представили свои заявки до второго срока.