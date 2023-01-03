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Хэмилтон: Не понимаю, почему мы не можем сражаться с Хэмилтоном так, как с другими

Автоспорт
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Надеемся, что в предстоящем сезоне мы увидим много сюрпризов

Хэмилтон: Не понимаю, почему мы не можем сражаться с Хэмилтоном так, как с другими

Фото: Road & Track

Новина українською

Двукратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен признался, что не понимает, почему у него часто бывают столкновения с Льюисом Хэмилтоном.

"Мне нужно выбирать слова, но в 2022 году я агрессивно боролся со всеми, но не сталкивались. С Льюисом другая история, и я не понимаю почему. В Бразилии мы сошлись, но не было намерения врезаться. Меня в этом обвинили — считаю, это нечестно. Я бы принял, если инцидент признали бы гоночным.

Возможно, дело в разных поколениях. С гонщиками одного возраста мы, возможно, лучше понимаем друг друга. Но я не сражаюсь с Льюисом или ещё кем-то иначе. До этого в спринте мы весело сражались с Расселлом, и я рассчитывал, что так же будет в гонке. Не получилось. Я уважаю Льюиса за его достижения, но не понимаю, почему мы не можем сражаться с ним так, как с другими", — приводит слова Ферстаппена Autosport.

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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