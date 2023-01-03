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23-кратный победитель раллийных гонок США погиб в аварии на снегоходе
Врачи не успели спасти его
Фото: BBC
Известный раллийный гонщик Кен Блок погиб в аварии в возрасте 55 лет. Он ехал по крутому склону на снегоходе и перевернулся, после чего транспорт придавил его.
"С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок скончался сегодня в результате аварии на снегоходе. Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И самое главное — отцом и мужем", — говорится в заявлении его команды Hoonigan.
Напомним, что блок является 23-кратным победителем раллийных гонок в США, участником чемпионата мира по ралли, а также шестикратным победителем мирового ралли-кросса.
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