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23-кратный победитель раллийных гонок США погиб в аварии на снегоходе

Автоспорт
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Врачи не успели спасти его

23-кратный победитель раллийных гонок США погиб в аварии на снегоходе

Фото: BBC

Новина українською

Известный раллийный гонщик Кен Блок погиб в аварии в возрасте 55 лет. Он ехал по крутому склону на снегоходе и перевернулся, после чего транспорт придавил его.

"С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок скончался сегодня в результате аварии на снегоходе. Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И самое главное — отцом и мужем", — говорится в заявлении его команды Hoonigan.

Напомним, что блок является 23-кратным победителем раллийных гонок в США, участником чемпионата мира по ралли, а также шестикратным победителем мирового ралли-кросса.

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