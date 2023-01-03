  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари потеряет 55 миллионов долларов из-за расторжения контракта со спонсорами
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари потеряет 55 миллионов долларов из-за расторжения контракта со спонсорами

Автоспорт
(1 голосов)

Итальянская команда понесет убытки

Феррари потеряет 55 миллионов долларов из-за расторжения контракта со спонсорами

Фото: Autosport

Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" может понести серьёзные убытки в 2023 году. От команды могут уйти два премиальных спонсора, пишет RacingNews365.

По информации источника, "Феррари" не будет продолжать сотрудничество с Velas и Snapdragon.

Между "Феррари" и Velas появились разногласия из-за несоблюдения договора. Что касается Snapdragon, то там было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Общая стоимость сделок оценивается примерно в $ 55 млн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Феррари
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде