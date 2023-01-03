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Феррари потеряет 55 миллионов долларов из-за расторжения контракта со спонсорами
Итальянская команда понесет убытки
Фото: Autosport
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" может понести серьёзные убытки в 2023 году. От команды могут уйти два премиальных спонсора, пишет RacingNews365.
По информации источника, "Феррари" не будет продолжать сотрудничество с Velas и Snapdragon.
Между "Феррари" и Velas появились разногласия из-за несоблюдения договора. Что касается Snapdragon, то там было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Общая стоимость сделок оценивается примерно в $ 55 млн.
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