Феррари потеряет 55 миллионов долларов из-за расторжения контракта со спонсорами

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" может понести серьёзные убытки в 2023 году. От команды могут уйти два премиальных спонсора, пишет RacingNews365.

По информации источника, "Феррари" не будет продолжать сотрудничество с Velas и Snapdragon.

Между "Феррари" и Velas появились разногласия из-за несоблюдения договора. Что касается Snapdragon, то там было принято обоюдное решение о расторжении контракта. Общая стоимость сделок оценивается примерно в $ 55 млн.