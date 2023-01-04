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В Феррари хотят существенно уменьшить вес болида в 2023 году
В команде усердно работают над этим вопросом
Фото: Autosport
"Феррари" хочет уменьшить вес болида в 2023 году. Об этом пишет Motorsport.
Над этим вопросом "Скудерия" работает в зимние месяцы. Основное внимание итальянская команда уделяет именно снижению массы авто. Источники издания сообщили, что теперь в "Феррари" полагают, что снижение веса позволит использовать балласт и добиваться оптимального баланса машины. Кроме того, в гоночном коллективе полагают, что работа с шинами будет даваться проще.
По имеющимся сведениям, о реализации идеи "Феррари" будет известно только после сборки. Однако, по первым данным, команда добилась существенного прогресса.
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