В Феррари хотят существенно уменьшить вес болида в 2023 году

"Феррари" хочет уменьшить вес болида в 2023 году. Об этом пишет Motorsport.

Над этим вопросом "Скудерия" работает в зимние месяцы. Основное внимание итальянская команда уделяет именно снижению массы авто. Источники издания сообщили, что теперь в "Феррари" полагают, что снижение веса позволит использовать балласт и добиваться оптимального баланса машины. Кроме того, в гоночном коллективе полагают, что работа с шинами будет даваться проще.

По имеющимся сведениям, о реализации идеи "Феррари" будет известно только после сборки. Однако, по первым данным, команда добилась существенного прогресса.