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В Альпин назвали дату презентации болида
Она состоится в середине февраля
Фото: Твиттер Альпин
Команда Формулы-1 "Альпин" проведёт презентацию новой машины 16 февраля 2023 года, пишет пресс-служба команды в социальных сетях.
Новый болид получит индекс A523.
Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут два француза — Эстебан Окон и Пьер Гасли. Гасли заменит в составе команды Фернандо Алонсо, который продолжит карьеру в "Астон Мартин".
График презентаций сезона-2023:
"Альфа Таури" — 11 февраля
"Астон Мартин" — 13 февраля
"Феррари" — 14 февраля
"Альпин" — 16 февраля
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