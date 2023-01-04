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В Альпин назвали дату презентации болида

Автоспорт
(1 голосов)

Она состоится в середине февраля

В Альпин назвали дату презентации болида

Фото: Твиттер Альпин

Новина українською

Команда Формулы-1 "Альпин" проведёт презентацию новой машины 16 февраля 2023 года, пишет пресс-служба команды в социальных сетях.

Новый болид получит индекс A523.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут два француза — Эстебан Окон и Пьер Гасли. Гасли заменит в составе команды Фернандо Алонсо, который продолжит карьеру в "Астон Мартин".

График презентаций сезона-2023:

"Альфа Таури" — 11 февраля
"Астон Мартин" — 13 февраля
"Феррари" — 14 февраля
"Альпин" — 16 февраля

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