  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Дакар-2023. Себастьен Лёб показал лучший результат среди легковых машин
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дакар-2023. Себастьен Лёб показал лучший результат среди легковых машин

Автоспорт
(1 голосов)

В общем зачете он ещё далек от лидерства

Дакар-2023. Себастьен Лёб показал лучший результат среди легковых машин

Новина українською

В Саудовской Аравии состоялся четвёртый этап ралли-рейда "Дакар"-2023. Лучший результат в классе легковых машин показал французский гонщик Себастьен Лёб. На втором месте расположился ещё один пилот из Франции Стефан Петерансель. Тройку лучших замкнул испанец Карлос Сайнс-старший.

"Дакар"-2023. Внедорожники. Четвёртый этап:

1. Себастьен Лёб (Prodrive) — 4:11.34.
2. Стефан Петерансель (Audi) +0.13.
3. Карлос Сайнс-старший (Audi) +01.50.
4. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +2.06.
5. Язид Аль-Раджи (Toyota) +07.04.
6. Хенк Латеган (Toyota) +07.23.
7. Маттиас Экстрём (Audi) +10.45.
8. Лукас Мораес (Toyota) +13.48.
9. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +16.11.
10. Ромен Дюма (Toyota) +32.22.

"Дакар"-2023. Внедорожники. Общий зачёт:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 16:34.13
2. Язид Аль-Раджи (Toyota) +18.18
3. Стефан Петерансель (Audi) +18.52
4. Карлос Сайнс (Audi) +32.55
5. Хенк Латеган (Toyota) +45.25.

По теме
yellow-arrow
Дакар-2023. Мартин Мацик одержал победу в четвертом этапе среди грузовиков
yellow-arrow
В Альпин назвали дату презентации болида
yellow-arrow
В Феррари хотят существенно уменьшить вес болида в 2023 году
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде