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Дакар-2023. Мартин Мацик одержал победу в четвертом этапе среди грузовиков

Автоспорт
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Пилот закрепился на четвертом месте

Дакар-2023. Мартин Мацик одержал победу в четвертом этапе среди грузовиков

Новина українською

В Саудовской Аравии проходит четвёртый этап ралли-рейда "Дакар"-2023.

Среди грузовых машин лучший результат показал чех Мартин Мацик-младший. Второе место у голландца Митчела ван ден Бринка. Третий результат у лидера общего зачёта Алеша Лопрайса.

"Дакар-2023". Грузовики. Четвёртый этап. Предварительные результаты:

1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) 5:10.23.

2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +8.50.

3. Алеш Лопрайс (Praga) +9.22.

4. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +11.50.

5. Мартин Шольтис (Tatra) +28.05.

6. Вайдотас Пашкевичюс (Tatra) +30.25.

7. Паскаль де Бар (Renault) +37.59.

Предварительный общий зачёт после четырёх этапов:

1. Алеш Лопрайс (Praga) 19:29.21.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +27.22.

3. Ярослав Вальтр (Tatra) +28.17.

4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +39.37.

5. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +2:06.31.

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В статье: Дакар
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