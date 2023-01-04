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Дакар-2023. Мартин Мацик одержал победу в четвертом этапе среди грузовиков
Пилот закрепился на четвертом месте
В Саудовской Аравии проходит четвёртый этап ралли-рейда "Дакар"-2023.
Среди грузовых машин лучший результат показал чех Мартин Мацик-младший. Второе место у голландца Митчела ван ден Бринка. Третий результат у лидера общего зачёта Алеша Лопрайса.
"Дакар-2023". Грузовики. Четвёртый этап. Предварительные результаты:
1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) 5:10.23.
2. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +8.50.
3. Алеш Лопрайс (Praga) +9.22.
4. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +11.50.
5. Мартин Шольтис (Tatra) +28.05.
6. Вайдотас Пашкевичюс (Tatra) +30.25.
7. Паскаль де Бар (Renault) +37.59.
Предварительный общий зачёт после четырёх этапов:
1. Алеш Лопрайс (Praga) 19:29.21.
2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +27.22.
3. Ярослав Вальтр (Tatra) +28.17.
4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +39.37.
5. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +2:06.31.
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