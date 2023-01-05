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Аль Аттия выиграл пятый этап Дакара среди легковых машин

Автоспорт
(1 голосов)

В общем зачете он продолжает лидировать

Аль Аттия выиграл пятый этап Дакара среди легковых машин

Новина українською

В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда "Дакар"-2023.

В классе легковых машин лучший результат показал катарский гонщик Нассер Аль-Аттия (Toyota), второй результат показал испанец Карлос Сайнс-старший (Audi), а замкнул тройку лучших Стефан Петерансель (Audi).

"Дакар"-2023. Внедорожники. Пятый этап

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) – 4:13.23.

2. Карлос Сайнс-старший (Audi) +1.57.

3. Стефан Петерансель (Audi) +3.44.

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) +8.42.

5. Герлен Шишери (Prodrive) +11.09.

6. Хенк Латеган (Toyota) +12.33.

7. Лукас Мораес (Toyota) +16.16.

8. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +19.44.

9. Себастьен Лёб (Prodrive) +19.58.

10. Якуб Пшигонски ("Мини") +20.48.

Общий зачёт после пяти этапов

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) 20:47.36.

2. Стефан Петерансель (Audi) +22.36.

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +27.01.

4. Карлос Сайнс-старший (Audi) +34.52.

5. Хенк Латеган (Toyota) +57.58.

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