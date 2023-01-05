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Дакар-2023. Лопрайс одержал победу пятом этапе соревнований среди грузовиков

Автоспорт
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Алеш закрепился в лидерах

Дакар-2023. Лопрайс одержал победу пятом этапе соревнований среди грузовиков

Фото: bb.lv

Новина українською

В Саудовской Аравии проходит пятый этап ралли-рейда "Дакар"-2023.

В классе грузовых машин победителем по его итогам стал чех Алеш Лопрайс. Второе место занял представитель Нидерландов Митчел ван ден Бринк. Топ-3 замкнул ещё один голландский гонщик Янус ван Кастерен.

"Дакар"-2023. Грузовики. Пятый этап. Предварительные результаты:

1. Алеш Лопрайс (Praga) 5:06.57.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +0.16.

3. Янус ван Кастерен (Iveco) +3.24.

4. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +5.41.

5. Паскаль де Бар (Renault) +5.44.

Общий зачёт после пяти этапов:

1. Алеш Лопрайс (Praga) 24:30.26.

2. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +15.22.

3. Янус ван Кастерен (Iveco) +51.58.

4. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +54.00.

5. Ярослав Вальтр (Tatra) +1:06.18.

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