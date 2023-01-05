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Сайнс-старший попал под расследование судей Дакара

Автоспорт
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Помог сын

Сайнс-старший попал под расследование судей Дакара

Новина українською

Международная автомобильная федерации (ФИА) представила официальный отчёт по итогам расследования в отношении гонщика Карлоса Сайнса-старшего.

Ранее судьи престижного ралли-марафона "Дакар", который проходит в настоящий момент и в котором Сайнс-старший участвует, проверяли действия сына Сайнса на предмет соответствия спортивным правилам.

Под расследования попал эпизод, когда Сайнс-младший помог отцу закрыть дверь его автомобиля. В отчёте ФИА говорится, что действия Сайнса-младшего происходили исключительно по его воли, а не являлись инициативой отца.

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В статье: ФИА
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