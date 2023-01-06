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22-летний Колтон Херти может стать пилотом Андретти

Автоспорт
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Команда готовится дебютировать в Формуле-1

22-летний Колтон Херти может стать пилотом Андретти

Новина українською

Бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти подтвердил, что хотел бы видеть Колтона Херту в своей команде в случае прихода в "Королевские гонки".

"Перспективы Колтона Херты? У нас определённо есть план пригласить американского гонщика, и я думаю, вы все знаете, кто на первых позициях в этом списке. Сейчас у нас есть контракт с Колтоном по выступлению в IndyCar. И мы определенно хотим приложить все усилия, чтобы в нашем распоряжении был именно американский гонщик", — приводит слова Андретти Racingnews365.

Напомним, ранее стало известно, что команда "Андретти" объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в "Формулу-1".

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